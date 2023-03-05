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Medya Nagehan Alçı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Nagehan Alçı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Son zamanlarda Millet İttifakı'na doğru dümen kırmaya başlayan Nagehan Alçı, bomba bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 12:18:00 -
Nagehan Alçı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Son zamanlarda Millet İttifakı'na doğru dümen kırmaya başlayan Nagehan Alçı, bomba bir itirafta bulundu. Habertürk'teki yazısında, "Seçim büyük olasılıkla ikinci tura kalacaktır. Bu da her zaman söylediğim gibi Tayyip Erdoğan’ın sandıktan çıkma şansını büyük oranda artırır çünkü yeni seçim sistemi ile parlamentoda Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu yakalama olasılığı yüksek" diyen Alçı, özetle şunları kaydetti: 

"Bakıyorum Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları yumuşak ve birleştiriciydi gibi yorumlar yapılıyor.

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Yorumlar

Bozkurt

Bu kadın millet ittifakında bir ışık görse bizi Yine satar. Bize alçı değil beton lazım . Bu gibiler Cumhur ittifakını desteklerse ne olur ki, desteklemese daha hayırlı .
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