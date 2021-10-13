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Medya Nagehan Alçı ve Ümit Özdağ canlı yayında atıştı
Medya

Nagehan Alçı ve Ümit Özdağ canlı yayında atıştı

Zafer Partesi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuk olduğu programda gazeteci Nagehan Alçı'ya 'Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum' deyince ortalık karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:40:00 -

Habertürk canlı yayınına konuk olan, "Suriyeliler toplumsal barışa tehdit, kesinlikle gitmeli" çıkışıyla dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, programa katılan gazetecilerden ve Suriyeli göçmenlerin kalmasından yana olan Nagehan Alçı'ya yönelik ithamlarıyla tartışmaya neden oldu.

Nagehan Alçı, "Siyasi suikastler olabilir" iddiasında bulunan Ümit Özdağ'ın sözlerine kısmen de olsa hak verdiğini belirterek, parlamenter sisteme geçişle ilgili fikirlerini sordu.

Ümit Özdağ: Son 10 yıldaki gerilimin mimarlarındansınız

Ümit Özdağ da Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum. Bu on sene içerisinde, Erdoğan'ın Türkiye'de toplumu germe ve düşmanlaştırma politikalarının öncü isimlerinden biri oldunuz. Ama şimdi tehlikeli bir oyun oynandığını gördünüz ki, artık parlamenter demokrasiye dönelim diyorsunuz" ifadelerini kullanınca ortam gerildi.

Nagehan Alçı: Dar kadronuza benim üzerimden masaj vermeyin

Nagehan Alçı da "Çok ağır şeyler söylediniz, bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Siz kendi, küçük, dar kadronuza benim üzerinden kendinizi dinletmek için bir şey söylemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben size son derece büyük bir saygı içinde oturdum ve partinizi tebrik ettim, sükunet içinde sorularımı sormak için buraya geldim." diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

Ali Veli

Az bile demis
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