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Siyaset Nagehan Alçı son anket araştırmasını açıkladı! İYİ Parti tabanında HDP-PKK tepkisi
Siyaset

Nagehan Alçı son anket araştırmasını açıkladı! İYİ Parti tabanında HDP-PKK tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 11:43:00 -
Nagehan Alçı son anket araştırmasını açıkladı! İYİ Parti tabanında HDP-PKK tepkisi

TV 100 canlı yayınında konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti tabanının Millet İttifakı-HDP dayanışması sebebi ile Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda tereddüt yaşadığını açıkladı. Alçı değerlendirmesini Panorama TR'nin araştırmasına dayandırdı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, TV 100 canlı yayınında Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında konuştu.

Naghen Alçı, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını değerlendirdi.

PKK terör örgütünün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Alçı, "HDP tabanı, dağ kadrosuna da PKK’ya da sempatik, bu gerçekle yüzleşmemiz gerekir." dedi.

İYİ Parti tabanı rahatsız!

"HDP’nin dağ kadrosu neden konuşuyor? Onlar da kendi tabanlarını konsolide etmek için HDP’nin yansı sıra ‘bizde varız’ demek için konuşuyorlar." ifadelerini kullanan Alçı, bu durumun İYİ Parti tabanında olumsuz karşılandığını belirterek, şöyle devam etti:

Panorama TR'nin son araştırmasına baktığımızda, tabanlardan bahsedeceksek, bu tabloya göre İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı Kemal Bey’e oy verme konusunda tereddüt yaşıyor, Kemal Bey’e oy vermeyebilir. Sonuçta çok farklı denklemler var.
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