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Medya Nagehan Alçı, seçimler için oran verdi! "Görünen manzara net" deyip duyurdu
Medya

Nagehan Alçı, seçimler için oran verdi! "Görünen manzara net" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 18:12:00 -
Nagehan Alçı, seçimler için oran verdi! "Görünen manzara net" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte partilerin "ilk turda bitmeli" söyleminin tehlikeli olduğunu savunurken, "Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş '50,2' gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte partilerin "ilk turda bitmeli" söyleminin tehlikeli olduğunu savunurken, "Hiç kimse kendini kandırmasın. Adeta açık hava tımarhanesine dönmüş bu Türkiye ortamında hiçbir yurttaş '50,2' gibi skorlara saygı duymaz, kitlesel protestolar olabilir. Kim kazanırsa kazansın netice bu olur. Huzursuz bir ortam doğar" dedi. 

Alçı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu çevresinin bu yoruma karşı, "50,2’ye karşı 49,8 olsa haklısınız ama diğer taraf 45’lerde kalacağı ve arada beş puandan fazla fark olacağı için hiçbir huzursuzluk olmaz" yanıtını verdiğini söyledi. 

Alçı, yazısında, şunları kaydetti:

"Hem AK Partililer hem de CHP’liler anlaşmış gibi aynı söylemi tekrarlıyorlar. Bu varsayım tamamen yanlış. Kimin 50,2 aldığı açıklanırsa açıklansın 'Aslında 50’yi geçemediler, hile var' denecektir. Ortalık karışacaktır. Kimse aradaki farka falan bakmaz. Günümüzün aşırı politikleşmiş ve polarize olmuş Türkiye toplumu doğru tahlil edilmeli.
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Türkiye artık 'Aman o iki haftayı yaşamayalım' başlıklı saçma sendromdan kurtulmalı. Başkanlık sistemi ile yaşayıp ikinci turu yaşamayan toplum neredeyse yok.

Bilakis seçim 28 Mayıs’a kalsa hiçbir ekstra gerilim olmayacağını düşünüyorum. (…) Ayrıca 28 Mayıs’ta kim kazanırsa kazansın tartışmasız en az (52-48) gibi salt çoğunluk çıkacaktır. Görünen manzara net. O zaman hiçbir tartışma yaşanmadan mükemmel bir süreç yaşanacaktır."

 

 

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