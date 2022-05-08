Nagehan Alçı kimdir, nereli kaç yaşında? Nagehan Alçı nerede yazıyor, kiminle evli kaç çocuğu var?

CHP'li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisindeki VİP otobüsünde yer alan isimler arasında yer alan Nagehan Alçı İmamoğlu şakşakçıları tarafından bir hayli eleştiri konusu oldu. Nagehan Alçı’nın son günlerde bir hayli konuşulur olması gözleri bir anda Nagehan Alçı’nın kim olduğuna çevrildi. Peki Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı nereli kaç yaşında? Nagehan Alçı nerede yazıyor, siyasi görü nedir? Nagehan Alçı evli mi, eşi kim? İşte Nagehan Alçı’nın hayatı:

Nagehan Alçı kimdir?

13 Nisan 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü. Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü.

Nagehan Alçı nerede çalışıyor, hangi gazetede yazıyor?

Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Haziran 2017'ye kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hâlen Habertürk'te köşe yazarlığı yapmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Ocak 2016 yılından itibaren Planet Mutfak'ta Nagehan Alçı ile 1 Öğün adlı yemek programını sunmaktadır. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un Habertürk'ü boykotuna sebep olarak Nagehan Alçı'nın varlığını göstermesi ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Nagehan Alçı'ya "FETÖ artığı" demesi nedeniyle Nagehan Alçı, Ahmet Yavuz'a hakaret davası açmış ancak mahkeme "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermiştir.

Nagehan Alçı eşi kim?

İngilizce, Almanca ve İspanyolcayı iyi bilen Alçı, Fransızca da anlamaktadır. 20 Mayıs 2006'da Emre Ayan ile evlendi. Daha sonra boşandı. Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Betül Yasemin ve Ayşe Ela adındaki ikizlerin annesidir.