Nagehan Alçı, "Evliliğim boyunca şiddet gördüm, boşanmakla da kurtulamadım" demişti! Ahmet Hakan'dan o itirafla ilgili olay çıkış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Nagehan Alçı'nın, eski eşi yorumcu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü açıklaması hakkında, "Hiç şaşırmadım" yorumunu yaptı.

Hakan, köşe yazısında Alçı'nın psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğüne yönelik açıklamasına işaret ederek şunları kaydetti:

"Rasim Ozan Kütahyalı denilen şahsın ekranlarda sergilediği performansı görüp de 'Bu adam hiçbir kadını incitmez, bu adam kadına şiddet uygulayacak bir adam değildir' diyecek bir kişi bile çıkmaz. O bakımdan hiç şaşırmadım.

Şiddet, hele de fiziksel şiddet devreye girdiği andan itibaren bize düşen şiddete maruz kalan kadının yanında yer almaktır.

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Tabii ki Nagehan’ın yanındayız.

Gerçi evliliklerinin ilk dönemlerinde FETÖ yargısına sırtlarını yaslayarak ekranlarda 'Tutuklanacaksın Ahmet Hakan, operasyon geliyor Ahmet Hakan' diye şahsımı çok psikolojik şiddete maruz bırakmışlıkları vardır ama olsun."