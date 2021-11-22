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Gündem Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç
Gündem

Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç

Katıldığı bir televizyon programında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyen Nagehan Alçı, kendi maaşına da yüzde 40 zam talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:18:00 -
Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç

Türkiye'de asgari ücrete ne kadar zam yapılacağının belirlenmesine sayılı günler kala, pazarlıklardaki en etkili veri Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yıl sonu enflasyon rakamları...

Dün gece de Habertürk ekranlarında yayınlanan HT Masa programında bu konu ele alındı.

"Gerçek enflasyon yüzde 40"

Programda, Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Ebru Baki tarafından eleştirilirken, Nagehan Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyledi.

"biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz"

Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, "Ekonomiden bahsederken sabit gelirlinin geliri eridi yok oldu. Biz de buna dahiliz. Bakın gerçek enflasyon yüzde 40. Buradan hep birlikte biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz." ifadeleriyle canlı yayında Habertürk kanalının yönetiminden zam istedi.

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Yorumlar

Neron11

Gerçek enflasyon %40'dan fazla ama Tüik bunu kırpar kırpar %16-17 yapar.
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gemi

gemıyı terk edene hemen bızey yapıstırın zaten sızden olan namuslu olmayan namussuz ama bıseyı unutmayın bızım ıcın hep oylelerdı mesela feto sız hoca efendı dıye haber yaparken bız fetos dıyorduk ornegı cok yazsamda bısey fark etmıcek nasıl olsa yazık gercekten
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