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Medya Nagehan Alçı bunu yaparsa bize ne! Onu da kocası düşünsün
Medya

Nagehan Alçı bunu yaparsa bize ne! Onu da kocası düşünsün

Engin Ardıç, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun en çok konuşulan ismi olan Nagehan Alçı ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 11:57:00 -
Nagehan Alçı bunu yaparsa bize ne! Onu da kocası düşünsün

Engin Ardıç, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun en çok konuşulan ismi olan Nagehan Alçı ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde, "Nagehan Alçı bacımızın bu geziye katılması olmayan bardağın olmayan suyunda fırtına kopardı" ifadelerini kullanan Ardıç, "Nagehan saf değiştirse bize ne, kocası düşünsün" deyip şunları kaydetti:

"Medya kafayı yedi.

Bir bardak suda fırtına koparıyorlar ama ortada bardak bile yok.

İmamoğlu Karadeniz'e gitmiş, yanına da bazı gazetecileri almış. Gezi sönük geçmiş.

Eee, gider gider, ne varmış bunda?

Otobüste "Tayyip Erdoğan'ın uçak sohbetleri misali" onlarla resim çektirirse ancak gülünç olduğuyla kalır.

Nagehan Alçı bacımızın bu geziye katılması olmayan bardağın olmayan suyunda fırtına kopardı.

CHP cenahında Kılıçdaroğlu'nu tutanlar İmamoğlu'na amansızca yüklendiler.

Aday olmasından korkuyorlar.

Bize ne bütün bunlardan?

Nagehan saf değiştirse bize ne, kocası düşünsün.

İsterse Fatih de düşünsün.

İmamoğlu Twitter'de 50 bin takipçi kaybetmiş...

Şimdiden böyle yaygara ederseniz, seçimi kaybettiği zaman ne yazacaksınız?"

 

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