Nagehan Alçı, "AK Parti hezimet yaşıyor, CHP sandıkları patlattı" dedi, kendisi patladı!

İstanbul Ticaret Odası'nda mevcut başkan Şekib Avdagiç, İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarıştığı 21’inci dönem seçimleri sona erdi..

Yaklaşık 700 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21’inci dönem seçimlerinde oy verme işleminin ardından yapılan sayımın sonuçları açıklandı.

Başkan Avdagiç yeniden seçildi

Başkan Avdagiç iki sandıktan güçlenerek çıktı, en güçlü rakibi liste hazırladığı iki komiteden de çıkamadı.

Gayri resmi sonuçlara göre, Avdagiç’in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

"İTO üyeleri, bir kez daha İTO'nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu"

Yeniden başkan seçilen Şekip Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. Türk iş dünyasının yüz akı İTO, 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21. Dönem organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktı. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bir kez daha İTO’nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu.

Sandık sonuçları elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kâhir ekseriyetle seçimi kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi kardeşimiz olarak görüyoruz, onlara yol arkadaşlarımız diye bakıyoruz.

Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. Tıpkı 20’nci Dönemde olduğu gibi, 21’inci Dönemin bu tertemiz sayfasını da Meclisimizde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızla dolduracağız. İnanıyorum ki, İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız."

Nagehan Alçı 'Zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz' demişti

Öte yandan, gazeteci Nagehan Alçı seçimle ilgili yaptığı paylaşımında İTO'daki seçimi CHP'nin kazanacağını belirtmişti.

CHP'lilerin sandıklarını patlattığını, AK Parti'nin büyük bir hezimet yaşadığını belirten Alçı, "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.