Nagatomo'dan 'İyiyim' mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan ve ameliyat olan Nagatomo taraftara mesaj gönderdi. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Japon futbolcu dün öğle saatlerinde bir 'torakoskopi ameliyatı' geçirmişti.

3-4 günlük nekahet süresi sonrasında taburcu edilmesinin planlandığını duyurulan Nagatomo, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda iyi olduğunun mesajını verdi.

Japon futbolcu paylaşımında futbolseverlere destekleri için teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Merak etmeyin, Galatasaraylı samuray iyi. Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede karşınızdayım"