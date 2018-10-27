Nagatomo ameliyat mı olacak? Nagatomo’nun sağlık durumu nasıl?

Galatasaray-Schalke 04 maçında göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo’nun ameliyat olacağı öğrenildi. Peki Nagatomo’nun sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo ameliyat edildi. Galataaray’dan yapılan açıklamada, Liv Hospital'da tedavi altında tutulan Japon futbolcunun başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirdiği belirtilerek şöyle denildi: "Sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yener İncenin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır."