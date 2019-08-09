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Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Japonya’nın Nagasaki şehrine atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden kurbanlar, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:55
Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Japonya’nın Nagasaki şehrine atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden kurbanlar, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.


ABD tarafından Japonya’ya atılan ikinci atom bombasıyla hayatını kaybedenler, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Nagasaki’deki Barış Parkı’na gelen binlerce kişi, bombanın patladığı an olan 11.02’de sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu. Atom bombasının ardından en az 70 bin kişinin hayatını kaybettiği Nagasaki’den sağ kurtulan ve hala hayatta olan “Hibakusha”ların da katıldığı törende konuşan Yoshiro Yamawaki, bomba Nagasaki’yi vurduğunda 11 yaşında olduğunu hatırlatarak nükleer silahların yasaklanması çağrısında bulundu.



ABD ve Rusya’ya çağrı


Nagasaki belediye Başkanı Tomihisa Taue, yaptığı konuşmada nükleer silahlarla ilgili küresel durumu “son derece tehlikeli” olarak nitelendirdi. Nükleer silah yarışını denetim altına almak için dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yıkılan SSCB’nin Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın bu aybaşında sona erdiğini hatırlatan Taue, “Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya, dünyadaki nükleer stokları kararlı bir şekilde azaltmanın somut yollarını bulmak için nükleer süper güçler olarak sorumluluk alma çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.


“Uluslararası çabalara öncülük edeceğiz”


Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, hükümete yöneltilen nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını imzalamama eleştirilerine atıfta bulundu. Nükleer silahların yasaklanması için konuyu farklı bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Abe, “Nükleer silah bulunduran devletler ile nükleer silahı olmayan devletler arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışacağız. Her iki tarafın da işbirliği ile, diyalog yolunda ısrar edecek ve uluslararası toplumun çabalarına öncülük edeceğiz” diye konuştu.


BM Genel Sekreteri temsilcisi Antonio Guterres ise, nükleer silah kullanımına karşı tek gerçek garantinin, söz konusu silahların kullanımının tamamen yasaklanması olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:55
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