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İSLAM Nafile namazlara nasıl niyet edilir?
İSLAM

Nafile namazlara nasıl niyet edilir?

Nafile namazlara niyet nasıl edilir? Nafile namazlara niyet nasıl getirilir? soruları kaza namazlarının yanında nafile namaz kılanmak isteyen Müslümanlarca merak edilmekte. Namaz dinin direğidir. Namaz Müslüman’ın miracıdır. Namaz, Allah ile muhabbettir. Aklı başında, buluğ çağına girmiş her müslümana namaz farzdır. Peki Hanefi Mezhebine göre nafile namaza nasıl niyet edilir? Nafile namazlara nasıl niyet edilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:38:00 - 2021-02-17 17:39:51
Nafile namazlara nasıl niyet edilir?

Nafile namaz kılan kimsenin sadece niyet ettim namaz kılmaya şeklinde niyet etmesi yeterlidir. Çünkü nafile namaz farz veya vacip namazlar gibi olmadığından kendisine mahsus bir niyet getirilmesine ihtiyaç duymaz. Nitekim nafile namaz kayıtsız, mutlak bir namazdır.

Farz namazların öncesinde ve sonrasında kılanan namazlara revatib sünnetler denir. Bunlar için olsun, hatta Ramazan ayında kıldığımız teravih namazları için losun namaz kılmaya diyerek niyet etmenin yeterli olduğu söylense de revatib sünnetler için falan vaktin ilk sünneti veya son sünneti diye niyet etmek en ihtiyatlı olandır. Teravih namazı içinse ihtiyat teravih namazına diyerek niyet etmektir. Tabii teravih namazını cemaatle kılıyorsa imama uymayı da niyetine katmalıdır. 

 

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