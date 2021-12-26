Nafakazedenin artan asgari ücret korkusu

Resul Ekrem Şahan Ankara

Çalışamadığı için nafakayı zamanında ödeyemeyen kişiler için nafaka borçlarına faiz uygulanıyor. Nafaka ödemekle yükümlü kişi nafaka borçlarını üst üste ödemediği takdirde hapis cezası ile cezalandırılıyor. Nafaka alacakları için açılan icra işlemlerinden de avukatların ekstra vekâlet ücreti alması da ayrı bir mağduriyet oluşturuyor.

Nafaka paraları da artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak açıklamasının ardından eski eşler tarafından süresiz nafakaya mahkum edilen mağdurlara yönelik 2022 yılı için nafaka artırım davaları da açılacak. Bugün 300 ile 400 TL nafaka ödeyen mağdurlar asgari ücretin 4/1 oranında nafaka bağlandığından dolayı, 2022 yılı için bin TL ile 1100 TL bandında bir nafaka ödemesi söz konusu olacak.

Eski eşler artırıma hazırlanıyor

Yeni Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Asgari ücretin artması ile nafaka mağdurlarını bekleyen tehlike nafaka artırım davalarının artacak olmasıdır. Bugün 300-400 TL veriliyorsa asgari ücretin 4/1 bağlanacak nafaka miktarı bin TL ile bin 110 TL arasında en düşük nafakalar ödenmeye başlanacak. Nafaka mağduru arkadaşlarımız bu konu ile ilgili bizimle iletişime geçerek eski eşler tarafından nafaka artırım davalarının açıldığını ifade ediyorlar. Çalışmayan kişiler içinde en az 600-700 TL bandında bir nafaka ödenecek gibi duruyor” dedi.

Sorun bir an önce çözülmeli

Süresiz nafaka sorunlarının 2022 yılı içerisinde çokça karşılaşılacak gibi gözükeceğine dikkat çeken Ergincan, “Devletimizin bir an evvel bu süresiz nafaka sorununa el atarak, süresiz nafaka sorununu ortadan kaldırması gerekmektedir. Biz mağdurlar olarak son 5 yıldır süresiz nafakanın bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiği yönünde verdiğimiz mücadele 2022 yılı içerisinde bu mücadelenin önemi daha da ortaya çıkacağını yetkililer görecektir. Çünkü aileler ile birlikte süresiz nafaka mağdurları 3 milyon 500 kişidir” ifadelerini kullandı.