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Nafakayı ödeyemeyen eski eşe hapis cezası

Toplumun kanayan yarası nafaka zulmü, eski eşleri çileden çıkartmaya devam ediyor. Uzun zaman önce boşandığı eski eşine nafakaya ödeyemeyen kocaya 3 ay hapis cezası verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:11
Nafakayı ödeyemeyen eski eşe hapis cezası

 yeniakit.com.tr 

Nafaka zulmü toplumun kanayan yarası olmayan devam ediyor. Boşandığı eski eşine nafakayı ödeyemeyen Burhan Akgül, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında karara tepki gösteren Akgül, “Lanet olsun sana 6284...suratını unuttuğum kadın müsveddesinden yine 3 ay tazyik hapis geldi..Mutlu olun AİLE ve ADALET BAKANI.. Dünyada eski eşe nafakadan hapis OLAN başka ülke yok.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:11
  1. nafaka
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