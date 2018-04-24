Nafaka vermemek için çarşaf giyip kaçtı, pompalı tüfekle yakalandı

Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri yakınlarında çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen, gitmeye çalışan şüphelinin boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı. Polis, şüphelinin çarşafını çıkarınca, üzerinde pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.