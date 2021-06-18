Nafaka ve bazı yasal düzenlemeler evlilik yaşının giderek yükseliyor ve endişelere yol açılıyor

Platform Başkanı Tuzcu yaptığı açıklamada, gençlerin geçmişte erken yaşlarda evlendiğini ancak günümüzde ise evlilikten korkar hale gelen gençlerin evlilik yaş ortalamasının giderek yükseldiğini kaydetti.

Evlilik yaş ortalamasının 30'lara yükseldiğini dile getiren Tuzcu, "Eşi ve ortağı olmayan yüce Allah bitkisi ve hayvanıyla her varlığa bir eş hediye etmiştir. Varlıkların en kıymetlisi olan insanoğlunu yalnız bırakmamış, ona da bir eş vermiştir. Aileyle huzur iklimine kavuşan canlar kadın ve erkek arasında Allah tarafından örülen bir ülfet ve muhabbet söz konusudur. Zira Cenab-ı Hakk, 'Allah'ın varlığının belgelerinden biri de kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesidir. Burada düşünen bir toplum için ibretler vardır.' diye buyurmaktadır." şeklinde konuştu.

"Evlilikler, Allah'ın varlığının delilleri olan alametleri ortaya çıkarır"

Tuzcu, "Yeryüzünün ilk ailesi, Hazreti Âdem ve eşi Hazreti Havva'dır. O günden kıyametin son gününe kadar erkek ve kadının Allah'ın adını anarak Peygamberlerin sünnetine riayet ederek evliliklerini sürdürmesi neticesinde iki farklı insanın ve farklı cinsin bir araya gelmesiyle bu ülfet, muhabbet ve Allah'ın varlığının delilleri olan alametler, nişaneler ortaya çıkacaktır." dedi.

Mersin Ashab-ı Kehf Platformu Başkanı Hilmi Tuzcu: "Allah Resulünün belirlediği ölçülere riayet edilirse ailevi problemler asgariye inecektir"

Zaman zaman evlilik problemlerinin yaşanabileceğinin altını çizen Tuzcu, "Tarih sahnelerine baktığımızda mutlu yuvalara örnek çok sayıda insan örneği söz konusu olduğu gibi çok kutsal ve mübarek olan Allah'ın elçileri de olmak üzere onların evlatlarıyla, eşleriyle zaman zaman problemler yaşadıklarını görmekteyiz. Buradan ibret alıp ders çıkarmalıyız. Aile içerisinde problemlerin çıkması normal karşılanmalıdır. Zaman zaman bazı anne ve babaların evlatlarından şikâyet ederek bıkkınlıklarını duyuyoruz. Oysa Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl hayat sürmüş ve Allah'ın elçisi olmasına rağmen maalesef evladı ve eşiyle problem yaşamıştır. Haliyle hayat bir imtihandır. Âdem oğullarıyla Havva kızları bu imtihanı birlikte yaşamaktadırlar. Eğer Allah'ın ve Resullerinin koydukları ölçülere riayet edilirse bu problemler asgariye inecek, huzur, sükûn ve mutluluk yaşanılacaktır." dedi.

"Aile içinde çıkan kavgalar gençleri evlilikten soğutuyor"

Tuzcu, "Maalesef bundan 30 yıl önce gençlerimiz 16-17 yaşlarında evlenirken bugün geldiğimiz son noktada evlenme yaşı 30'a doğru yükseldi. Şu an erkek ve kızlarımız korkudan dolayı evlenmiyorlar. Yakınlarındaki insanların ilk beş yılda evliliklerini sonlandırdıklarını görünce çok üzülüyoruz. İyi bilinen aileler arasında çıkan kavgaları gören gençlerimiz maalesef evlilikten kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.







