Nafaka süresi ne kadar 2021 Süreli nafaka ne kadar ödenir süre nedir?

Binlerce yuvanın yıkılmasına neden olan Süresiz Nafaka uygulamasının çözümüne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Şu an tek tarafı mağdur etmekte olduğu aşikardır. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek yasa konusunda çalışmalarımızı bitirdik. Fakat, kanunun yapılıp yapılmayacağı ve ne şekilde olacağı siyasi kanadın bileceği iş” diyerek siyasi kanadı işaret etmişti. Nafakanın Meclis’ten geçmesi dört gözle beklenirken, nafakaya ilişkin emsal karar oluşturanan gelişme mahkemeden geldi.

Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nce yazılan gerekçeli kararda S. U.'nun, 5 aylık kocası C. U.'ya 24 Ağustos 2020 tarihinde boşanma davası açtığı, buna karşılık C.U.'nun da eşi S.U.'ya 2 Ekim 2020'de karşı dava açtığı belirtildi.

Mahkemeden emsal oluşturacak nafaka kararı

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, tarafların müşterek çocuklarının olmadığını, fikren ve ruhen anlaşamadıkları için çok kısa bir süre bir arada yaşadıktan sonra ayrı yaşamaya başladıklarını, tarafların "Evlilik birliğinin mutluluğunu el birliyle sağlama" ve "Birlikte yaşama" yükümlüklerini ihlal ettiklerini belirtti.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve ortak hayatın çekilmez hal aldığına kanaat getiren mahkeme, eşlerin eşit kusurlu olduğunu değerlendirerek tarafların boşanmalarına hükmetti.

Yoksulluk nafakası ne zaman sona erecek?

Mahkeme ayrıca karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşı davacı C.U.'nun aylık bin lira yoksulluk nafakası olarak 2 yıl süreyle S.U.'ya vermesine hükmetti. Mahkeme 2 yıl sonunda yoksulluk nafakasının sona ermesine de karar verdi.