Nafaka süreli ve adaletli olmalı

Eski Ekonomi Bakanı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekn. Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya yasası, erken seçim konusu, süresiz nafaka ve gündeme ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Süresiz Nafaka konusuna değinen Elitaş, ömür boyu nafakanın doğru bir şey olmadığını belirterek, “Nafaka ihtiyaca binaen doğmuş hukuk sisteminin önemli unsurlardan birisidir. Ama nafakanın zenginleşme sebebi olmaması gerekir. Aynı zamanda da başkalarını fakirleştirme sebebi olmaması gerekir. Alanın zengin verenin fakirleşmesine sebep olmaması gerekir. AK Parti grubu ve Adalet Bakanlığı’nın bu konu hakkın çalışmaları var. 2-3 sene önce grup başkan vekili iken bu konularla ilgileniyorduk. Şimdiki Adalet Bakanının da bu konunun çalışmasını yaptıklarını biliyorum. Toplumda bir yara oluşturmadan iki tarafı da üzmeyecek şekilde bir noktaya gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Toplumsal yara olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Adına medya deniliyorsa kuralı da olmalı!

“Sosyal Medya Yasası”na karşı çıkanlara ilişkin konuşan Mustafa Elitaş, “Baktığımız zaman medya yazılı, görsel ve sosyal olarak değerlendiriyoruz. Yazılı ve görsel medyanın kendine göre kuralları var. Diğerine de sosyal medya deniliyorsa kendine göre kuralları olması gerekiyor. Kuralsız hiçbir şey olmaz. Kuralsız olduğu takdirde sonunda pislik çıkar. Açıkçası yazılı ve görsel medyanın ahlak yasası varsa sosyal medyanın da bir ahlak yasası ve basın medya yasası olması gerekiyor” diye konuştu.

Erken seçim dedikodusu kısır muhalefetin düşüncesi!

Erken seçim tartışmalarına değinen Elitaş, “Medyada ve sosyal medyada işte baskın seçim yapılacak’ diye bir düşünce atmaya başladılar. Sistem yürüyor mu? Yürüyor. İşler aksamadan gidiyor mu? Gidiyor. Krizler atlatılmış mı? Atlatıldı. Cumhur İttifakı milletvekili yeterli seviyede mi? Evet. Başarılı bir iktidarın karşısında muhalefet kısırlaşmaya başlar. Şu anda da biz onu yaşıyoruz. Rakibin iyi olması lazım seni güçlü kılabilmesi için. Rakipler zayıf ama irade ve idare güçlü. Rakiplerin zayıflığını bertaraf ederek, yine aynı hızla devam ediyoruz. Erken seçim konuşmalarını havanda su dövmek, yeni gündem oluşturmaya çalışma ve kısır muhalefetin kendi halinde bir düşüncesi olarak görüyorum” açıklamasında bulundu.

Bu hafta ya da haftaya görüşmeler başlar!

Elitaş, “Baro düzenlemesi hayatın akışına normal geliyor. Çünkü 50 bin kişinin bir baroda olması yerine 5 binden fazla baroya kayıtlı avukatın olduğu yerde 2 bin kişi bir araya gelerek, baro kurması imkanı veriyor. Bu da parlamento Adalet Komisyonunda tartışıldı. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta görüşmeye başlayabiliriz” dedi.