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Nafaka sorununda sona gelindi! 5 yıl ile sınırlandırılacak

Akit’in ısrarlı yayınlarıyla sürekli gündeme taşıdığı süresiz nafaka zulmü nihayet çözüme kavuşuyor. 2 milyondan fazla kişiyi mağdur eden nafaka ödeme süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması, sürenin bitiminde ise nafaka alan tarafın mağdur olmaması için nafaka sorumluluğunu devletin üstlenmesi şeklinde bir düzenleme yer alıyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:14
Nafaka sorununda sona gelindi! 5 yıl ile sınırlandırılacak

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

Uzun yıllardır boşanmış erkeklerin hayatını kabusa çeviren süresiz nafaka zulmü nihayet çözüme kavuşuyor. Akit’in ısrarlı yayınları sonrası gündeme taşıdığı süresiz nafaka ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı önümüzdeki hafta Meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacak.

5 yıl sonra devlet üstlenecek

16 Nisan’da açılacak olan TBMM’nin gündeminde 2 milyondan fazla kişiyi mağdur eden nafaka sorunu yer alacak. TBMM’ye sunulacak teklife göre; boşanan eşlerin mağdur olmaması için iki tarafı da koruyacak bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Komisyonda görüşülecek yasa önerisinde, nafaka ödeme süresinin 5 yıl ile sınırlandırılması, sürenin bitiminde ise nafaka alan tarafın mağdur olmaması için nafaka sorumluluğunu devletin üstlenmesi şeklinde bir düzenleme yer alıyor.

Taraflardan hiçbiri haksızlığa uğramamalı

Önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen nafaka düzenlemesiyle ilgili Milletvekillerine seslenen Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, “Bu ülkede yaşayan tek bir bireyin dahi haksızlığa uğramışlık sendromu yaşamamalıdır. Vekillerimizden, milyonlarca mağdurun sorunlarının çözümü için hakkaniyetli yasaların hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

Cinsiyet odaklı yaklaşım çözüm olmaz

İlknur Birsel Büyükakça, “Değerli Vekillerimizin TBMM’ye gelecek olan süresi sınırlandırılmış nafaka teklifine cinsiyet odaklı değil insan odaklı yaklaşmalarını bekliyoruz. Kadın olsun erkek olsun her iki tarafında onurunu ve haklarını koruyan, tarafları düşman hale gelmesini önleyen bir düzenlemeye ihtiyaç var. Toplum ve aile huzurunun sağlanması da ancak bununla mümkün olabilir.” diye konuştu.

Süresiz nafaka adaleti sağlamıyor

1988 yılından bu yana birkaç günlük evlilikten, çocuksuz evliliklere kadar ölçüsüzce ve süre sınırı olmaksızın uygulanan ‘süresiz nafaka’nın kararttığı hayatlar ve parçaladığı ailelerin boşanan çiftleri cinnete götüren en önemli sebep olduğuna dikkat çeken Büyükakça, “Aile yapımızın çöküşüne neden olan, kadını kayıtsız çalışmaya ya da çalışmamaya, üretmeden tüketici ve bağımlı olarak yaşamaya, kadını da erkeği de nikahsız yaşamaya iten, Türkiyemize yakışmayan bu son derece ilkel yasanın güncellenmesi ülkemiz için büyük bir hayırlı bir hizmet olacaktır” dedi.

Ömür boyu nafaka tarih olacak

16 Nisan’da açılacak olan TBMM’de gündeme gelmesi beklenen düzenlemeye göre nafakanın 1 ile 5 yıl arasında sınırlandırılması, ömür boyu nafakanın kaldırılması ve gerekli durumlarda nafakayı devletin üstlenmesine sağlayacak olan yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemenin haziran içerisinde yasalaşması öngörülüyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:14
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