Nafaka son dakika MHP'nin nafaka teklifi nasıl?

Süresiz nafaka yüzünden yüzlerce ailenin ocağı sönmekte. Bir ay evli kalan daha sonra boşanmak için mahkemenin yolunu tutan çiftlerden erkeğe mahkeme nafaka bağlıyor. Bu nafaka ömür boyu devam edebiliyor. Asgari ücretler çalışan binlerce nafaka mağduru erkek, yıllardır bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor. Hükümet süresiz nafaka konusundaki çalışmalarında sona yaklaşırken, MHP'den son dakika nafaka mağdurları için teklif geldi. Peki MHP'nin nafaka teklifi nasıl, teklif neyi kapsıyor? Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafaka nasıl olacak? İşte son dakika nafaka haberleri...

MHP’den son dakika nafaka teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu da 'süresiz nafaka' ile ilgili kanun teklifi hazırladı. TBMM gündemine taşınması beklenen teklif ile nafakaya sınır getiriliyor. MHP'nin hazırladığı teklife göre; süresiz nafaka ortadan kalkacak. Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak. 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak. Adalet ve Aile Bakanlıklarının, sözkonusu düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin de görüşlerini alacakları belirtildi. Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Süresiz nafaka sisteminin değişikliği de gündeme getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı. Yeni formüle göre nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılacağı konuşuluyor. Süresiz Nafaka Mağdurlarının yaşadığı haksızlıkları kaleme alan Akit’in ısrarlı haberleri sonuç vermeye başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucuları İlhan Ergincan ve Mesut Arabul’u Ankara’ya davet ederek bir toplantı yaptı. Süresiz Nafaka düzenlemesinin ne zaman hayata geçeceğine dair Aile Bakanı ile istişarede bulunan Platform Kurucuları İlhan Ergincan ve Mesut Arabul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği düzenlemenin yakın zamanda somutlaştırılacağını ifade eden Bakan Selçuk’tan söz aldıklarını belirttiler. Platformu Kurucuları, Süresiz Nafaka Çalıştayı’nın ardından bir orta yol bulunamaması yüzünden düzenlemenin geciktiğini, ancak çalışmaların devam ettiğini öğrendiklerini ifade ettiler. Aile Bakanı Selçuk’un, platform tarafından hazırlanan raporları teslim aldığı ve kendi komisyonlarında görüşülmesinin ardından Adalet Bakanlığı’na ileteceklerini kaydettiği öğrenildi. Bakan Selçuk’un, platform yöneticilerine, meselenin Bakanlar Kurulu gündemine getirilebileceğini söylediği de edinilen bilgiler arasında.