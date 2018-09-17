Nafaka ödemedi, 2 ay hapis cezası aldı

Ankara 4. Aile Mahkemesi, eşine nafaka ödemeyen kocaya 2 ay süreyle disiplin hapis cezası verdi.

EŞE 500, ÇOCUKLARA 500'ER TL

Ankara 4. Aile Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre, Ayla D. ve Volkan D. çifti geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Davanın 21 Şubat 2018'deki duruşmasında mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 169'uncu ve 197'nci maddelerine dayalı olarak Ayla D. yararına 500 TL, ortak çocukların her biri yararına da ayrı ayrı 500'er TL tedbir bağlanmasına karar verdi. Eşinin nafakayı ödememesi üzerine Ayla D., mahkemeye başvurdu.

ÖDEME HALİNDE CEZA KALDIRILACAK

Davanın 14 Ağustos 2018'deki duruşmasında bu konuyu değerlendiren mahkeme, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 398'inci maddesindeki "İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymama" suçu uyarınca Volkan Demir'in 2 ay süreyle disiplin hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, nafakanın ödenmesi halinde hapis cezasının kaldırılmasına hükmetti.