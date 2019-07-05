Nafaka mağdurlarından siyasilere parodili mesaj! 'Seçimden sonra' bitmedi mi hala?

Yasemin Karahan Yeniakit.com.tr

Yıllardır nafaka zulmünü dile getiren, süresiz nafaka zorunluluğunun aile yapılarını yıktığını belirten iki milyonu aşkın mağdur, siyasi partilere bu kez de parodili mesaj verdi. Süresiz nafakanın kaldırılması yönündeki taleplerine her seferinde 'seçimden sonra' cevabını alan mağdurlar, parodi ile siyasi partilere tepkilerini gösterdi.

“Seçimden sonra dediler”

Seslerini bu kez de bir parodi ile duyurmaya çabalayan süresiz nafaka mağdurları, “‘Mağduruz’ denildi, seçimden sonra dediler. ‘Nafaka zulümdür’ denildi, seçimden sonra dediler. Nafaka 100 günlük eylem planına girdi, seçimden sonra dediler. Nafaka hâlâ seçimi bekliyor. Sahi seçimden sonrayla ne alakası vardı?” diyerek tepkilerini dile getirdi.