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Nafaka mağdurlarından siyasilere parodili mesaj! 'Seçimden sonra' bitmedi mi hala?

Sayıları 2 milyonu aşan süresiz nafaka mağdurları, dört gözle TBMM'de yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Siyasilerden her seferinde, 'seçimden sonra' cevabını alan mağdurlar, sonu gelmeyen bu durumu parodileştirerek ilgi çekici bir video paylaştı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:58

 

 Yasemin Karahan  Yeniakit.com.tr 

Yıllardır nafaka zulmünü dile getiren, süresiz nafaka zorunluluğunun aile yapılarını yıktığını belirten iki milyonu aşkın mağdur, siyasi partilere bu kez de parodili mesaj verdi. Süresiz nafakanın kaldırılması yönündeki taleplerine her seferinde 'seçimden sonra' cevabını alan mağdurlar, parodi ile siyasi partilere tepkilerini gösterdi.

“Seçimden sonra dediler”

Seslerini bu kez de bir parodi ile duyurmaya çabalayan süresiz nafaka mağdurları, “‘Mağduruz’ denildi, seçimden sonra dediler. ‘Nafaka zulümdür’ denildi, seçimden sonra dediler. Nafaka 100 günlük eylem planına girdi, seçimden sonra dediler. Nafaka hâlâ seçimi bekliyor. Sahi seçimden sonrayla ne alakası vardı?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:58
  1. nafaka

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  • Hakkı Hakkı 28 dk önce
    İmanı olanlar hak olanı yapmakta bir an bile tereddüt etmezlerdi.

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