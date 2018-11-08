Nafaka mağdurlarından Aile Bakanına ‘telefon’ tepkisi! "Nikâhsız yaşayan Sıla kadar değerimiz yok"

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavga vakası, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Olaydan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, şarkıcı Sıla’yı arayarak “yanındayız” mesajı vermesine tepkiler devam ediyor...

Kadın platformu başkanı gibi

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmede bulunan Süresiz Nafaka Mağdur Platformu Temsilcisi İlhan Ergincan, tepkisini şöyle dile getirdi: “Geçen dönem Aile Bakanlığı’nın başında bulunan bakan da aynı yanlışın içindeydi. Sanki Aile Bakanı değil de kadın bakanı gibi çalışmıştı. O da daha önce bir bayana şiddet uygulandığı iddialarıyla ziyarete gitmişti. Kadın ağlayarak bakanın yanında pozlar vermişti. Sonra kadının dolandırıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdiki bakanımız da aynı hatanın içinde.”

İsmini vermek istemeyen süresiz nafaka mağduru bir kamu görevlisi ise şunları söyledi:

Bize neden sahip çıkmıyor

“Gezi Parkı olaylarında şarkıcı Sıla, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı makamından indireceğiz’ diyen bir şahıstır. Ayrıca Sayın Bakanın Sıla’ya böyle sahip çıkması ve kendi cinsinden birini koruması yanlıştır. Bir bakanın tarafsız olması gerekir. Süresiz nafaka mağdurlarına bu kadar sahip çıkılmadı. Ben eski eşimle tartışırken, bana el kaldırmasıyla sabahın 5’inde, yüzümde yara iziyle eşinin şikâyet etmesi sonucu sokağa atılmış biriyim. Ama kadın aylarca devletin bana tahsis etmiş olduğu lojmanda rahatça yaşadı. 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararı nedeniyle evime gidemediğim için eşyalarımı çalmaya çalıştı. Hem beni darp etti, hem de hakkımda uzaklaştırma kararı aldırarak devletin bana verdiği lojmanı adres gösterip aylarca orada yaşadı. Sıla’yı savunan Bakan benim gibi mağdur olan vatandaşlara neden sahip çıkmadı?”