Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat istifa etti!

AK Parti milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini üstlenen 'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği' Genel Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden, bu görevden istifa ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Avukat Erden'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Bildiğiniz üzere 23 Eylül tarihinde Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak üstlendik. Nadira’nın ailesinin tarafımıza ulaştığı 25 Eylül tarihinden bu yana da, avukatlıklarını yapmaya devam ettik.

- Bu süre zarfında boyun eğmeyerek, Nadira’nın şüpheli ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için Nadira’nın arkadaşları, basından emekçi dostlarımız, meslektaşlarımız ve tüm kamuoyunun desteği ile soruşturmanın hızlıca kapatılmasını önleyip, Nadira’nın şüpheli ölümünün duyulması için mücadele ettik.

- Ancak gelinen bu aşamada Nadira’nın ailesi ile farklı bakış açılarına sahip olmamız nedeniyle vekilliklerinden istifa etme gereği duyduk. Bugünden sonra Nadira’nın ailesinin avukatı olarak değil, gericiliğe ve karanlığa kurban giden Nadira ve Nadira gibi kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.