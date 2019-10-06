0553 313 94 23

Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat istifa etti!

﻿AK Parti milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova’nın avukatlığını üstlenen Müjde Tozbey Erden, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

06 Ekim 2019 Pazar 23:57
Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat istifa etti!

AK Parti milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini üstlenen 'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği' Genel Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden, bu görevden istifa ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Avukat Erden'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Bildiğiniz üzere 23 Eylül tarihinde Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde intihar ettiği söylenen Nadira Kadirova’nın ailesinin vekilliğini Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak üstlendik. Nadira’nın ailesinin tarafımıza ulaştığı 25 Eylül tarihinden bu yana da, avukatlıklarını yapmaya devam ettik.

- Bu süre zarfında boyun eğmeyerek, Nadira’nın şüpheli ölümünün aydınlatılması ve adaletin sağlanması için Nadira’nın arkadaşları, basından emekçi dostlarımız, meslektaşlarımız ve tüm kamuoyunun desteği ile soruşturmanın hızlıca kapatılmasını önleyip, Nadira’nın şüpheli ölümünün duyulması için mücadele ettik.

- Ancak gelinen bu aşamada Nadira’nın ailesi ile farklı bakış açılarına sahip olmamız nedeniyle vekilliklerinden istifa etme gereği duyduk. Bugünden sonra Nadira’nın ailesinin avukatı olarak değil, gericiliğe ve karanlığa kurban giden Nadira ve Nadira gibi kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 23:57
  1. Müjde Tozbey Erden
  2. Nadira Kadirova
  3. AK Parti milletvekili Şirin Ünal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kosnicki nasıl yapılır? İşte, kosnicki tarifi
    1. Kosnicki nasıl yapılır? İşte, kosnicki..
    2. CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin..
    3. Barcelona Sevilla maçı kaç kaç bitti?
    4. Nadira’nın vekilliğini üstlenen avukat..
    5. Ürdünlü çocuğa tokat atan şahsın..
    6. Inter Juventus maçı kaç kaç bitti?
    7. Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi!
    8. Fikret Orman'dan tepki: Ben gidince...
    9. Doğu Perinçek FETÖ'nün siyasi ayağını..
    10. Beşiktaş'ta şok: Oyuncunun diz kapağı..
    11. Denizaltı modernizasyonunda bir ilk!..
    12. Ringde Ermeni dövüşçü rezaleti! Türk..
    13. Kuzey Kore'den ABD'ye 'müzakere' resti!
    14. Temizlik yaparken korkunç manzarayla..
    15. Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti
    16. Barcelona'dan Dorukhan'a mesaj!
    17. Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in..
    18. Cammu Keşmir protestosuna engel
    19. Başakşehir'den kritik galibiyet
    20. Abdullah Avcı: Yalnız hissetmiyorum
    21. CHP'den ABD’ye tweet tepkisi
    22. Sumudica: 10 kişi kalmasaydık sonuç..
    23. Rıdvan Dilmen'e UEFA'da önemli görev
    24. Erdoğan-Trump ile görüştü
    25. Migren için bitkisel çözüm! Migren..
    26. CHP'li belediyeden skandal! Türk..
    27. Karaman: Bizim açımızdan sevindirici..
    28. Terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye..
    29. Erdoğan'dan kritik Trump görüşmesi
    30. Fikret Orman'dan tepki! "Ben gidince..."
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Şamil Tayyar sert çıktı: Yaptıkları yanına kar kalmamalı
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak
    Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü olmayacak
    Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı
    Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    Faruk Çelik'ten çok sert sözler! 'Kınıyorum, bu ibret vericidir'
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem