0553 313 94 23

Nadir hastalıklı özel çocuklara tedavi sonrası moral eğlencesi

Dünyada nadir hastalıklar kategorisinde yer alan Fabry hastalığı ile diğer hastalıklardaki özel çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi sonrası eğlence programı düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 09:44
Nadir hastalıklı özel çocuklara tedavi sonrası moral eğlencesi

Dünyada nadir hastalıklar kategorisinde yer alan Fabry hastalığı ile diğer hastalıklardaki özel çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi sonrası eğlence programı düzenlendi.


Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniğinde, dünyada nadir görülen Fabry hastalığı ile diğer hastalıklardaki özel çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla tedavi sonrasında müzikli eğlence programı düzenlendi. Doyasıya eğlenerek vakit geçiren çocuklara üniversite öğrencileri de eşlik etti. Hastane odasını baştan aşağı süsleyip palyaço kılığına da giren öğrenciler çocuklara sakal, bıyık yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Müzik eşliğinde dakikalarca dans edip oynayan çocuklar gülüp eğlendi. Özel çocukların mutluluğuna doktorlar ve hemşirelerde ortak oldu.


Fabry hastası Nuranur Yeşil, “Bugün ben oyun oynadım. Sonra yemek yedim. Dans ettim. Çok mutlu oldum teşekkür ederim. Ben böyle eğlenmemiştim. İyi ki varsınız" diye konuştu.


Üniversite öğrencisi Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra Aydıntepe, “Onların hep aramızda olduğunu yansıtmış olduk. Çok güzel etkinlikler yaptık. Güzel vakit geçirdik. Çocuklarla dans ettik. Oyun oynadık. Boyama yaptık. Yüz boyadık” şeklinde konuştu.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Bülbül, nadir hastalıkların çok az görüldüğü için bu hastaların toplum tarafından bilinmediğini söyledi. Nadir hastalıklarla ilgili toplumda farkındalığın çok az olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülbül, "Kliniğimizde bir etkinlik düzenlemek istedik. Çünkü nadir hastalıklarla ilgili toplumun farkındalığı çok az. Bu hastalıklar, çok az görüldüğü için her 100 bin canlı doğumda 2-5 arasında yani 40 binde 20 binde 1 görülüyor. O yüzden de çoğu zaman doktorlar da bilmiyor. Toplumda bilmiyor ve atlanıyor. Kendi tanısını almıyor. Farklı tanılarla mesela bir Fabry hastalığı romatizmal haslık diye takip edilebiliyor veya böbrek yetmezliği diye tarif edilebiliyor. Halbuki bu hastalıklar gerçek teşhisini alsa günümüzde bir kısmının tedavisi de var. 3 bin nadir hastalığı olan gruptan birkaç hastamızı çağırdık. Bu hastalarımızla böyle bir etkinlik düzenleyip sizlerle paylaşmak istedik. Anneleriyle birlikte geldiler. Burada sürekli birlikte oldukları doktorları var. Çünkü bazılarını her hafta, bazılarını ayda bir sürekli görüyoruz. Artık bizi tanıyorlar zaten. Bizi görünce koşmaya başlıyorlar. Bir de öğrenci topluluğumuz var. Onlar için palyaçolar, şirinler, boyamalar yaptılar dans ettik birlikte, şarkı söyledik. Kendi seslerini duyurmaya çalıştılar. Hediyeler verdik bugünün anısına. Bir de şimdi ağzımız tatlandıracağız. İnşallah bugünü hep beraber böylece kutlamış olacağız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:44
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    1. AK Parti binasına tank yürüten hainler..
    2. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    3. Premier Lig’de derbi haftası
    4. 3 makineye bağlı yaşayan Nurçin, bu..
    5. İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. Kar yağışı Şirvan’da elektrik..
    8. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    9. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    10. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    11. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    12. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    13. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    14. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    15. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    16. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    17. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    18. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    19. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    20. Tütün denetçilerine eğitim
    21. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    22. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    23. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    24. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    25. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    26. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    27. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    28. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    29. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    30. Gaziantep'teki trafik kazası
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!