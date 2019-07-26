Nadir görülen "Geyik Böceği" Elazığ’da görüntülendi

Türkiye’de koruma altında bulunanve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalımalar yürütülen bilimsel adı "Lucanus cervus" olan "Geyik Böceği" Elazığ’da görüntülendi.

Türkiye’de sadece Hatay’daki Amanos Dağları’nda yaşadığı bilenen başta Japonya olmak üzere dünya da bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği Elazığ’da görüldü. Kent merkezine uzakta yayla da gördüğü böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından doğal ortamına bırakan Fatih Nurcan, "Geyik Böceği" olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.

Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 6-7 santim uzunluğunda olduğunu belirten Nurcan,böceğin kendisine farklı geldiğini de aktarıp ilgisini çektiği için eline alıp fotoğraflarını çektiğini ardından tekrar bıraktığını ifade etti.

Zaman zaman bazı illerde de görülen böcek türünün zararsız olması nedeniyle yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapıldığı biliniyor.