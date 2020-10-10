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Yerel Nadir bulunan ot sürüyü kırdı geçirdi! Onlarca koyun telef oldu
Yerel

Nadir bulunan ot sürüyü kırdı geçirdi! Onlarca koyun telef oldu

Şanlıurfa'da bölgede nadir bulunan zehirli bir otu yiyerek zehirlenen 150 koyunun telef olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:19:00 -
Nadir bulunan ot sürüyü kırdı geçirdi! Onlarca koyun telef oldu

Şanlıurfa'da zehirli ot yediği belirlenen 150 koyun, telef oldu.

Merkez Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'nde yaşayan bir çoban, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde 150 koyunun telef olduğunu gördü.

Ekipler harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası ekipleri, yaptıkları incelemede, koyunların bölgede nadir bulunan zehirli bir otu yiyerek zehirlendiğini belirledi.

Ekiplerin, olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

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