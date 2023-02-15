Naci Görür'den ürperten açıklama! İstanbul depreminde en az 500 bin insan ölümle burun buruna

İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür bu kez olası bir İstanbul depreminde ölebileceği tahmin edilen insan sayısını tek tek hesapladı. Görür canlı yayında ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek 500 bin insanın nasıl ölümle burun buruna olduğunu açıkladı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Deprem Özel Yayını’na konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin kayıp tahminini paylaştı. Görür, “Bu işin şakası yok” diyerek “Minimum 500 bin insan ölümle burun buruna” ifadelerini kullandı.