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Gündem Naci Görür'den ürperten açıklama! İstanbul depreminde en az 500 bin insan ölümle burun buruna
Gündem

Naci Görür'den ürperten açıklama! İstanbul depreminde en az 500 bin insan ölümle burun buruna

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin olduğu günden bugüne kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bu kez İstanbul depremi için uyarılarda bulunan Görür “Bu işin şakası yok. En az 500 bin insan ölümle burun buruna” dedi ve bu rakamı bakkal hesabı ile bulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 12:20:00 - 2023-02-15 12:23:00
Naci Görür'den ürperten açıklama! İstanbul depreminde en az 500 bin insan ölümle burun buruna

İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür bu kez olası bir İstanbul depreminde ölebileceği tahmin edilen insan sayısını tek tek hesapladı. Görür canlı yayında ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek 500 bin insanın nasıl ölümle burun buruna olduğunu açıkladı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Deprem Özel Yayını’na konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin kayıp tahminini paylaştı. Görür, “Bu işin şakası yok” diyerek “Minimum 500 bin insan ölümle burun buruna” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

gani

İhtiyar hadi gene iyisin hayırlı işler. Gene bir inşaat holdinginden reklam karşılığı 3-5 daire kaparsın

Toshiba

Felaket tellalları iş başında. Bir kez de şom ağzınızdan hayır çıksın be.
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