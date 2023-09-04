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Gündem Naci Görür'den öz eleştiri! ‘Depreme hazırlanamıyoruz!’
Gündem

Naci Görür'den öz eleştiri! ‘Depreme hazırlanamıyoruz!’

Yeniakit Publisher
2023-09-04 09:12:00 -
Naci Görür'den öz eleştiri! ‘Depreme hazırlanamıyoruz!’

İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öz eleştiri yaptı. Prof. Dr. Görür, deprem şurasına katılmaktan vakit bulup İstanbul'un depreme hazırlanamadığına dikkat çekti

Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, kendi sosyal hesabından yaptığı açıklamada bu sefer öz eleştiride bulundu.

"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAYAMIYORUZ"

Prof. Dr. Görür, yaptığı paylaşımda; "Size bir öz eleştiri yapayım mı? Duyduğuma göre yine bir deprem şurası toplanacakmış: İstanbul'u depreme hazırlamak için gerekenleri belirleme çalışmalarından vakit bulup da İstanbul'u depreme hazırlayamıyoruz" dedi.

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