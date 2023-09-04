Naci Görür'den öz eleştiri! ‘Depreme hazırlanamıyoruz!’

Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, kendi sosyal hesabından yaptığı açıklamada bu sefer öz eleştiride bulundu.

"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAYAMIYORUZ"

Prof. Dr. Görür, yaptığı paylaşımda; "Size bir öz eleştiri yapayım mı? Duyduğuma göre yine bir deprem şurası toplanacakmış: İstanbul'u depreme hazırlamak için gerekenleri belirleme çalışmalarından vakit bulup da İstanbul'u depreme hazırlayamıyoruz" dedi.