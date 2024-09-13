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Gündem Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: O şehirlerde oturanlar dikkat
Gündem

Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: O şehirlerde oturanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-09-13 17:36:00 -
Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: O şehirlerde oturanlar dikkat

6 Şubat deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamalar dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşların en çok merak ettiği konu olan 'deprem beklenen yerler' ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Beklenen olası İstanbul depremi başta İstanbullular olması üzere bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirirken bu kez Naci Görür'ün uyardığı il İstanbul olmadı. İşte Görür'ün deprem riski açısından dikkat çektiği o iller...

Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? 6 Şubat deprem felaketinin ardından vatandaşların bir numaralı gündemi deprem olmaya devam ediyor. Bu nedenle Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları da yakından takip ediliyor. Görür, deprem beklediği bölgelerle ilgili yine bir dikkat çeken açıklama yaptı.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ölüdeniz fayında yani Maraş'dan Hatay'a kadar olan kısımda büyük bir deprem beklemiyoruz. Belki Türkiye sınırları dışarısında olursa o da bizi şu an pek ilgilendirmiyor.

"ADANA'DA DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım.

"BEN HAKKARİ YÖRESİNDE DE SIKINTI OLABİLİR DİYORUM"

Benim bir öngörüm var. Ben Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Maraş depremleri Doğu Anadolu'yu hareket ettirdi, Arabistan levhası kuzeye doğru gitti. Kuzeyde Hakkari yöresinin sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Orayı da bilimsel öngörüyle uyarıyorum. Dikkatli olmak lazım diyorum, zaman söyleyemiyorum.

Doğu Anadolu fayında olan bu hareketler özellikle kuzey kısmında yani Bingöl Karlıova'yla Göynük arasında olabilecek bir hareket, ki orada deprem bekliyoruz 7,2. Kuzey Anadolu fayının belli ölçüde kırılmamış kesimini de tetikleyecektir. Unutmayın 1939 Erzincan depremi 1971 Bingöl depremini tetiklemiştir. Yani bu tetikleme denince bu oluyor arkasına diğeri oluyor diye anlaşılıyor, öyle değil. Enerji transferleri birbirleriyle geometrik ilişkide olan faylarda mümkündür. Ben şimdi bu Doğu Anadolu fayının büyük hareketleri sonucu özellikle Bingöl'den Erzincan'a kadar olan o kesimde de hareketi hızlandırmış olabileceğini düşünüyorum."

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Yorumlar

Avb

Hiç bir şey başıboş değil kendiliğinden hareket etmez. Kûn fe yekûn.yeter bu kadar salladığınız.sadece işinizi sağlam yapınız o kadar.

Kiracı

Hoca nolacak sa olsada sen bi sussan bizde kurtulsak yani sıktın milleti iyice.
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