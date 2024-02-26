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Gündem Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı! 'Bu fay stres biriktiyor'
Gündem

Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı! 'Bu fay stres biriktiyor'

Yeniakit Publisher
2024-02-26 21:50:00 - 2024-02-26 21:52:21
Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı! 'Bu fay stres biriktiyor'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 4.1 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 15.14 saatinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Bursa Gemlik olan deprem paniğe yol açarken, sarsıntı birçok yerde hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin mesaj paylaşarak, önemli uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, mesajında, "Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle" dedi.


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