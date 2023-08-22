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Gündem Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması!
Gündem

Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 21:13:00 - 2023-08-22 22:11:37
Naci Görür'den Kayseri depremi açıklaması!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yerin 7.06 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem vatandaşlarda korku ve paniğe sebep oldu.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri depremini Twitter hesabından değerlendirdi.

Kayseri'de yaşanan depremde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin tetiklemesinin de etkisinin olduğunu belirten Prof. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle."
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