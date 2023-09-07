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Gündem Naci Görür'den İstanbul uyarısı: Rant için dereleri doldurmayın!
Gündem

Naci Görür'den İstanbul uyarısı: Rant için dereleri doldurmayın!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:47:00 -
Naci Görür'den İstanbul uyarısı: Rant için dereleri doldurmayın!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da etkili olan sel felaketlerine ilişkin "dereleri doldurmayın" uyarısında bulundu.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sel felaketine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. "Başakşehir, Büyük ve Küçükçekmece gölleri ile çevresinde şiddetli seller oldu. Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor." diyen Görür, "Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçükçekmece gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur. Bu kollar Trakya’nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara’ya kavuştururlar." ifadelerini kullandı.

Yetkililere böyle seslendi: Dereleri doldurmayın!

Prof. Dr. Naci Görür, sözlerine şöyle devam etti:

Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız. Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır. Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum; siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afete dirençli yerler haline getirmeye çalışalım.
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