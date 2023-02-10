Naci Görür’den flaş İstanbul depremi açıklaması! Uzatmaları oynuyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili “99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Görür, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası TV100’de katıldığı deprem özel yayınında açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de deprem rejimi, jeolojik yapısı 13 milyon sene önce başladı” diyen Görür, “Daha milyonlarca sene devam edecek. 13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu doğanın gerçeğini ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar” dedi.

‘İlk yapmamız gereken yapı stoğu’

“İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapının insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunları yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.

‘Artık uzatmalara oynuyoruz’

99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık 70’lere çıktı. Artık uzatmalara oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var.