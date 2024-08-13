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Gündem Naci Görür, Suriye'deki depremi değerlendirdi
Gündem

Naci Görür, Suriye'deki depremi değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-13 02:17:00 -
Naci Görür, Suriye'deki depremi değerlendirdi

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye’nin Hama kentinde meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, açıklamasında, “Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5‘lik ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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