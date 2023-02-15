  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması

Muhalefetin karşı çıktığı Şehir hastaneleri büyük yük aldı!

Teşkilat başrolünü deprem bölgesinde çileden çıkaran olay: Yazık ya bir susun

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması

Enkaz altında kalan gencin 'son' diye çektiği video tüyleri diken diken etti!

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar! 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak'

Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!

Lanet olsun sizin kirli siyasetinize

“Halk öfkesini umuyorlardı, “tekbiri duyunca tozuttular!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Gündem Naci Görür projesi karşılığında TÜBİTAK'tan 11 milyon TL almış
Gündem

Naci Görür projesi karşılığında TÜBİTAK'tan 11 milyon TL almış

Muhalif TV kanallarına çıkıp, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili, "Depreme ilişkin proje hazırladık. Harita Genel Müdürlüğü ile valiliklerle, belediyelerle proje hazırladık. Devlet Planlamaya, TÜBİTAK'a sunduk reddedildi diye manipülasyon yapan Naci Görür'e TÜBİTAK tokat gibi cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:57:00 -
Naci Görür projesi karşılığında TÜBİTAK'tan 11 milyon TL almış

"TÜBİTAK Depremin Meydana Geldiği Bölgeyle İlgili Projeyi Reddetti" İddiası
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili, "Depreme ilişkin proje hazırladık. Harita Genel Müdürlüğü ile valiliklerle, belediyelerle proje hazırladık. Devlet Planlamaya, TÜBİTAK'a sunduk reddedildi" açıklaması manipülasyon içermektedir.
2010 yılında sunulan iddiaya konu 110G101 numaralı ve "Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Güncel Deformasyonun Ölçülmesi ve Bu Zonda Yer Alan Yerleşim Alanları İçin Tehlike Analizlerinin Yapılması (DAFTAP)" başlıklı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 projesi için revize verilmiştir.

PROJE KAHRAMANMARAŞ DEĞİL ELAZIĞ İÇİN

Söz konusu projede müşteri kurumlar olarak Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediye Başkanlığı, Malatya Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yer almaktadır.

KOŞULU YERİNE GETİRMEDİ

Dünyada benzer görevi yerine getiren muadil kuruluşlar gibi TÜBİTAK da proje değerlendirme ve destek süreçlerini yazılı ve açık usul ve esaslar çerçevesinde yürütmektedir. Projeye, "Valilikler ve/veya belediyeler, kendi sorumluluk alanı dışında, ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendiren sorun ve ihtiyaçlara ilişkin projelerde tek başına müşteri kurum olamaz" koşulunu yerine getirmediği için revize verilmiştir.

11 MİLYON TL ALMIŞ

İade sonrası 2010 yılından bu yana herhangi bir düzeltme veya yeniden başvuruda bulunulmamıştır.
Ayrıca, Prof. Dr. Naci Görür bugüne kadar TÜBİTAK'a yürütücü ya da araştırmacı olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje sunmuştur. Bu 17 projeden 13 tanesi desteklenmiştir. Görür'ün yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 10 projesine 2023 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyon TL ödenek aktarılmıştır.
TÜBİTAK, deprem konusunu öncelikli alan olarak değerlendirerek yapılan proje başvurularını titizlikle dikkate almakta ve başvuru yapılması konusunu teşvik etmektedir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23