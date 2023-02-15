Naci Görür projesi karşılığında TÜBİTAK'tan 11 milyon TL almış

"TÜBİTAK Depremin Meydana Geldiği Bölgeyle İlgili Projeyi Reddetti" İddiası

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili, "Depreme ilişkin proje hazırladık. Harita Genel Müdürlüğü ile valiliklerle, belediyelerle proje hazırladık. Devlet Planlamaya, TÜBİTAK'a sunduk reddedildi" açıklaması manipülasyon içermektedir.

2010 yılında sunulan iddiaya konu 110G101 numaralı ve "Doğu Anadolu Fay Zonu Boyunca Güncel Deformasyonun Ölçülmesi ve Bu Zonda Yer Alan Yerleşim Alanları İçin Tehlike Analizlerinin Yapılması (DAFTAP)" başlıklı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 1007 projesi için revize verilmiştir.

PROJE KAHRAMANMARAŞ DEĞİL ELAZIĞ İÇİN

Söz konusu projede müşteri kurumlar olarak Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediye Başkanlığı, Malatya Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yer almaktadır.

KOŞULU YERİNE GETİRMEDİ

Dünyada benzer görevi yerine getiren muadil kuruluşlar gibi TÜBİTAK da proje değerlendirme ve destek süreçlerini yazılı ve açık usul ve esaslar çerçevesinde yürütmektedir. Projeye, "Valilikler ve/veya belediyeler, kendi sorumluluk alanı dışında, ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendiren sorun ve ihtiyaçlara ilişkin projelerde tek başına müşteri kurum olamaz" koşulunu yerine getirmediği için revize verilmiştir.

11 MİLYON TL ALMIŞ

İade sonrası 2010 yılından bu yana herhangi bir düzeltme veya yeniden başvuruda bulunulmamıştır.

Ayrıca, Prof. Dr. Naci Görür bugüne kadar TÜBİTAK'a yürütücü ya da araştırmacı olarak 1992-2012 yılları arasında 17 proje sunmuştur. Bu 17 projeden 13 tanesi desteklenmiştir. Görür'ün yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı ve sonuçlanan 10 projesine 2023 sabit fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

TÜBİTAK, deprem konusunu öncelikli alan olarak değerlendirerek yapılan proje başvurularını titizlikle dikkate almakta ve başvuru yapılması konusunu teşvik etmektedir.