Naci Görür beklenen İstanbul depremi için tarih verdi!

TV5 canlı yayınında konuşan Görür, "99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu." dedi.

"30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir." diyen Prof. Görür, "Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

Prof. Görür, Malatya'da yaşanan depremlere ilişkin ise şöyle konuştu:

O bölgede 2 büyük deprem oldu. Bölgedeki aktif fay sistemleri özellikle depremleri üreten fay sistemleri daha uzun zaman dengeyi bulmak için belirli ölçüde depremler oluşturacaktır. Genel anlamda, bunlara artçı diyebilirsiniz. Bunların 1-2 sene daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Gittikçe daha küçülecek ve oluşum sıklıkları azalacaktır. O bölgedeki komşu ve deprem üreten faylarla ilişkili fayları da tetikledi bir anlamda onlara da stres yükledi. Stres transferi, o fayların stres alanlarında değişikliğe neden oldu.