Naci Bostancı: Bahçeli’nin çağrısı anlamlı

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Bostancı’nın CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya yaptığı açıklamalardan satır başları:

Ankara'da son durum

Aldığım son araştırmada Sayın Özhaseki’nin biraz daha önde olduğuna dair veriler var. Ama öncesinde biraz geride olduğuna dair de veriler vardı.

Ama son dönemde 2 puan önde olduğuna dair veriler var.

Temelli’nin “Yavaş ve İmamoğlu seçimi kazanırsa HDP’nin oylarıyla kazanmış olacak” açıklaması

Sayın Temelli’nin buradaki ifadesi benim kanaatimce millet ittifakının HDP karşısında biraz mahcup bir tavır sergilemesi ve kimi aktörlerini ortada bir ittifak durumu belli belirsiz olmasına rağmen bunun varlığı ve yokluğuna ilişkin açık bir tavır ortaya koymamaları neticesinde doğan bir tepkidir diye düşünüyorum.

Şöyle; CHP, HDP ve İyi Parti esasen seçim döneminde birlikte davranıyor gibi görünüyorlar gibi görünüyor ama bir taraftan da milliyetçi ulusalcı seçmeni ürkütmemek için sanki birlikte değillermiş gibi izlenim vermeye çalışıyorlar.

Siz böyle sırat köprüsü gibi bir yerde ilerlemeye kalkarsanız tabiatıyla herkesi de rahatsız edebilirsiniz. eğer şahsiyetli bir tavrınız yoksa ne yaptığınıza ilişkin özgüvenli bir çıkışınız yoksa bu başkalarını da rahatsız edecektir.

Bu ulusalcıları milliyetçileri rahatsız edecektir diğer yanda da size destek vermek isteyen HDP’yi rahatsız edecektir. Sayın Temeli’nin açıklaması bu rahatsızlığın dışa vurumudur.

Yani “biz buradaki aday göstermeme stratejimizi size destek vermek üzerine kurduk. Kazandığınızda HDP oylarıyla kazanmış olacaksınız. Dolayısıyla siz aynı zamanda HDP’nin de seçilmesinde katkı yaptığı, önemli destek verdiği hatta böyle marjinal fayda düşünülecek olursa yani oylar biraz dengeye doğru yaklaştığında marjinal bir fayda olarak hesap edildiğinde kaybedeceğiniz bir seçimi sayemizde kazanacak olduğunuz için” Sayın Temelli’nin iddiası bu, “buradaki hatta aslan payı asli pay HDP’ye aittir” şeklinde bir hatırlatma yapıyor.

Bu hatırlatma “seçilirseniz 5 yıllık dönem içinde mutlak surette kimlerin siz seçtiğini unutmamanız ve o istikamette davranmanız içindir” söylediği bu.

HDP seçmeni nasıl davranır derseniz, HDP seçmeni, hiçbir partinin seçmeni sadece HDP değil böyle bir yönlendirmeyle davranmaz.

Eğer kendi partisinin adayı yoksa mevcut adaylar içinden birini seçmek durumdaysa öncelikleri çerçevesinde bir davranış sergiler. Kendi değerleri istikameti çevresinde bir davranış sergiler. Eğer sol bir çevreden geldiyse kolaylıkla CHP adayına oy verebilir. Ama muhafazakar bir çevreden geldiyse daha ziyade sağ taraftaki AK Parti adaylarına oy verme eğilimi gösterebilir.

Bahçeli’nin “Mansur yavaş adaylıktan çekilsin” açıklaması

Sayın Bahçeli Mansur Yavaş’ın geçmişte MHP’de olması dolayısıyla bir hukuka sahip. Ve bu geçmişe ait miras çerçevesinde bir toplumsal sorumluluk sergilemesi gerektiği anlayışla davrandığı için böyle bir çağrıda bulunuyor.

Sayın Bahçeli’nin yapmış olduğu çağrı kendi geleneği ve yapısı için anlamlı bir çağrıdır. Ortada kesinlikle sevimsiz son derece tartışmalı gri bir alan vardır ve Sayın Yavaş bakımından da talihsizliktir.

Hukuken bunun evrileceği bir yer var muhakkak. Ortada bazı sorular var bu sorular cevaplanmış değil."