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Naci Ağbal: "Türkiye büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye’nin büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip olduğunu belirterek, "Biz her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız.

14 Mart 2019 Perşembe 13:21
Naci Ağbal: "Türkiye büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye’nin büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip olduğunu belirterek, "Biz her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye’nin yarınları çok daha iyi olacak. Türkiye’de ihracat artacak, Türkiye’nin rekabetçiliği artacak" dedi.


Ağbal, Yatırım Programı kapsamında devam eden yatırımları yerinde incelemek için Başkanlık bürokratlarıyla geldiği Bayburt’ta, Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ağbal, Bayburt OSB’nin altyapıyla ilgili tüm sorunlarını giderdiklerini söyledi.


Yapı malzemeleri üretimi için 50 milyon liralık bir yatırımla Bayburt OSB’de yerini alan firmanın, buradaki ilk adımı attığını dile getiren Ağbal, çabaların sonucunu çok kısa sürede almaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti. Bayburtluların her zaman, “Şehre iş, aş, fabrika, yatırım getirin” dediklerini hatırlatan Ağbal, OSB’deki yatırmalarla bu talebi karşılayacaklarını gösterdiklerini kaydetti.



"Biz her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız"


Yatırımcı firmanın geliştirdiği yeni ürünlerle ve aldığı patentlerle hem Bayburt’a hem de tüm ülkeye önemli katkılar sunacağını belirten Ağbal, şunları kaydetti:


"Türkiye’nin potansiyelini ve gücünü kullanarak, ihracat yapacaklar ve ülkemize önemli bir katkı sunacaklar. Bunlar çok önemli şeyler. Türkiye büyük bir ekonomi ve girişimci gücüne sahip. Biz her zaman yatırımcımızın, girişimcimizin yanında olacağız. Bu sayede inşallah Türkiye’nin yarınları çok daha iyi olacak. Türkiye’de ihracat artacak, Türkiye’nin rekabetçiliği artacak. Girişimcilerimizin başlattığı hamleler dalga dalga yayılacak. O açıdan kendilerine çok teşekkür ediyorum."


Tüm kamu kurumları olarak yatırımcıların yanında olduklarını vurgulayan Ağbal, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Arkadaşımızın gösterdiği bu öncü yatırım, Bayburt OSB’ye olan ilgiyi artıracak. Önümüzdeki günlerde bu fabrikanın yanına yeni fabrikalar eklenecek ve yatırımcı sayımız artacak" dedi.


Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan da 2 yıl öncesine kadar OSB’de büyük altyapı eksiklikleri olduğunu ancak Ağbal’ın destekleriyle tüm bu eksikliklerin giderildiğini söyledi. Pehlivan, Bayburt’a yatırım yapan ve yapacak tüm yatırımcılara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Pehlivan, bu yatırımlarla Bayburt ekonomisinin hızla gelişeceğini ve önemli istihdam imkanlarının oluşacağını kaydetti.


Yatırımcı iş adamı Selahattin Arslantürk de yerli ve milli ürünlerle Bayburt ve ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini söyledi.


Ağbal, OSB’nin ardından ildeki diğer yatırımları incelemek üzere Aydıntepe ve Demirözü ilçelerine gidecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:21
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