Naci Ağbal kimdir? Strateji ve Bütçe Başkanlığı olan Naci Ağbal nereli?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Peki Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal nereli?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi, İş İdaresi, Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

İŞ HAYATI

- 2006-2009 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

- 2009-2015 Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı

- 2004-2006 TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği

- 2006 PETKİM A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

- 2006-2015 Türk Hava Yolları A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

- 2008-2015 Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği

- 2008-2015 Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği

Naci Ağbal, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25-26. Dönemlerde Bayburt milletvekili seçildi. 64. ve 65. Hükümet'te Maliye Bakanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.