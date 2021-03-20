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Dünya Nacho Sánchez Amor'dan Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Nacho Sánchez Amor'dan Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 07:23:00 -
Nacho Sánchez Amor'dan Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin Avrupa Parlamentosundaki Sosyalist ve Demokratlar Grubu (S&D) adına açıklama yayımladı. "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP'nin kapatılması talebi, Türk makamlarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki reformlarda ilerleme konusundaki iradelerinin eksikliğine dair açık bir mesajdır. Bu dava, demokrasinin temel ilkelerine yönelik bir darbedir. Eğer sonuçlandırılırsa, Türkiye'yi AB'den uzaklaştıracak ve mevcut otoriter eğilimini daha da ileri götürecek üzücü bir adım olacaktır." denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İlişkilerde ciddi sonuçları olacaktır"

Daha dün HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliğinden ve dokunulmazlığından oldu. Artık her an hapsedilmesi bekleniyor. Bu olayla aynı gün Türk makamları, iktidar partilerinden siyasetçilerinden gelen çağrıların ardından HDP'yi yasaklamak için siyasi amaçlı bir yargı sürecini başlattı.

Türkiye hükümetine, Türkiye’nin anayasasında yer alan ilkeler ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda çoğulculuğa ve milletvekillerinin ifade özgürlüğüne saygı duyması için çağrıda bulunuyoruz. Demokratik olarak seçilmiş muhalefet partileri özgürce faaliyet gösterebilmelidir. Türk yetkililer HDP'ye yönelik tehditlerini uygularsa, bunun Türkiye ile AB arasında zaten gergin olan ilişkilerde ciddi sonuçları olacaktır.

HDP, S&D Grubu'nun iki kardeş partisinden biridir ve Türkiye’de 6 milyon seçmeni temsil eden demokratik ve barış yanlısı bir partidir. Partiye yönelik devam eden baskılar derhal sona ermelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen 4 yıldan fazladır cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebimizi de yineliyoruz.

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