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Dünya Nablus'ta bir Filistinli İsrail ordusunca vurularak öldürüldü
Dünya

Nablus'ta bir Filistinli İsrail ordusunca vurularak öldürüldü

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinli, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 07:08:00 -
Nablus'ta bir Filistinli İsrail ordusunca vurularak öldürüldü

İsrail Ordu Radyosunun bildirdiğine göre, İsrail ordusunun bulunduğu bir kontrol noktasına gelen silahlı Filistinli bir grupla askerler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Filistinlilere karşı açılan ateş sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, aralarında yaralıların da olduğu belirtilen grup araçla olay yerinden uzaklaştı.

İsrail ordusunda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirdi.

Öte yandan "Arin el-Esed" (Aslan Yuvası) adlı Filistinli silahlı grup, yaptığı yazılı açıklamada, üyelerinden bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Silahlı grup, Nablus kentindeki Teavun semtinde işgal güçleriyle aralarında çıkan çatışmada yaşamını yitiren üyenin adının Said el-Kuni adlı bir kişi olduğunu duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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