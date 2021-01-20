Nabil Dirar Erzurumspor ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni oyuncular katarak şampiyonluğun en büyük adayı olma yolunda ilerlerken, bazı oyuncuları ile de yollarını ayırıyor.

Sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu bugün sarı-lacivertli yöneticiler ile görüşme yapacak. Teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 34 yaşındaki oyuncu, Erzurumspor ile prensip anlaşmasına vardı.