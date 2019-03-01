0553 313 94 23

n11.com'la Sırbistan'da festival çoşkusu yaşanıyor

n11.com, Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri olan Exit Festival biletlerini satışa sunuyor

01 Mart 2019 Cuma 11:26
n11.com'la Sırbistan'da festival çoşkusu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ulaşım sağlayabildiği Sırbistan'ın en güzel şehirlerinden biri olan Novi Sad'da gerçekleştirilen ve 2013'te Avrupa'nın En İyi Festivali seçilen Exit Festivali, bu sene 4-7 Temmuz 2019'da Tuna Nehri kıyısındaki Petrovardin Kalesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com'un Tatil ve Eğlence Kategorisinde Exit kombine biletleri 699 liradan, bilet ve kamp opsiyonlu biletler 899 liradan, uçak bileti ile festival bileti ve kamp opsiyonunun dahil olduğu biletler ise 2 bin 99 liradan satışa sunuyor.

The Cure, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Lost Frequencies ve Carl Cox gibi dünya çapında büyük dinleyici kitlesine sahip grup ve DJ'lerin yer aldığı festivale muhteşem ışık şovları eşlik ediyor.

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerden biri olan Exit Festival, elektronikten rock'a, punk'tan hip-hop'a pek çok farklı grup ve sanatçıları dinleme imkanı sunuyor.

Vizesiz lokasyon olan Sırbistan festival eğlencesinin yanı sıra meşhur plajları,doğa güzellikleri ve Novi Sad şehri ile ziyaretçilerini büyülüyor. Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri olan Exit festival süresi boyunca 24 saat kesintisiz eğlence vadediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:26
  1. n11.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek"
    1. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    2. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    3. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    4. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    5. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    6. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    7. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    8. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    9. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    10. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    11. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    12. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    13. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    14. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    15. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    16. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    17. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    18. Kayak merkezlerinde son durum
    19. Döviz kurları
    20. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!