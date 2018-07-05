n11.com 5 yılda bünyesindeki 100 bin mağaza ile 7.8 milyar liralık pazar oluşturdu

Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığında kurulan ve Nisan 2013’te tüketiciler ile buluşan Doğuş Planet’in e-ticaret platformu n11.com, kuruluşundan bu yana geçen süreyi değerlendirdi. Beş yılda100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2.6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşan n11.com, yine kurulduğundan bu yana geçen beş yılda 7.8 milyar TL ticaret hacmine ulaştı. n11.com e-ticaret platformunun devlete sağladığı KDV geliri ise 1 milyar TL’yi aştı.

“Dijital ekonomi KOBİ’ler için büyük fırsat”

Tüm sektörlerde yeni coğrafyalara ulaşarak yeni bir gelir fırsatı sunan dijital dönüşümün Türkiye’de hızla geliştiğini ve KOBİ’lerin e-ticarete çok hızlı uyum sağladığını belirten Adato, “100 bini aşkın KOBİmilyonlarca tüketiciye ulaşarak n11.com bünyesinde ticaret yapıyor. Yalnızca 11.11 günü yaratılan 140 milyon TL’lik günlük satış rakamı, Türkiye ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin e-ticaretle büyüdüğünün açık bir göstergesi. KOBİ’ler e-ticaret sayesinde dijital ekosisteme dahil olarak ülke çapında ticari oyunculara dönüşecek” dedi.

“Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıyoruz”

Adato, “Dijitalleşme her alanda hayatımıza girdi. Türkiye banka kartı ve kredi kartı sayısında Avrupa lideri olmaya devam ediyor. Kartlı ödeme işlem hacminde son 7 yılda yaklaşık 3 kat büyüme yaşanırken e-ticaret pazarında 6,5 kat büyüme gerçekleşti. Kredi kartı, banka kartı gibi güvenli alışveriş yöntemlerinin kullanımını destekleyen e-ticaret sayesinde kayıt dışı ekonominin önüne geçilirken, milyonlarca lira ve binlerce iş kaybı önleniyor. Beş yılda yaratılan 7.8 milyar TL’lik ticaret hacmi ile n11.com da bu pazarın liderlerinden” dedi.

“E-ihracat atılımlarını sürdürüyoruz”

Türkiye'nin ciddi ihracat hedefleri olduğuna değinen n11.com CEO’su WonYong, JO ise, "Türkiye’nin 2023 yılı için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Beş yıl içerisinde uygun altyapılar hazırlanabilir ve platformlar da buna göre organize olabilirse bu rakamın ciddi bir kısmı e-ihracattan gelebilir.Kore, Çin ve Rusya’daki e-ticaret platformlarıyla entegrasyon ve e-ihracatı destekleyici çalışmalarımız hızla devam ediyor. Türkiye'de e-ticaretin ticaret içindeki payı yüzde 4,1 seviyesinde. Bu rakam gelişmiş ülkelerde yüzde 9,8, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,8 seviyesinde. Bizde de bu rakam yukarılara çıkmaya başladı. Beş yılda 100 bini aşkın kayıtlı mağaza, 13 milyon üye, açıldığı günden bu yana satılan 81,2 milyon ürün ve 2,6 milyar toplam ziyaret sayısına ulaşan n11.com, yine kurulduğundan bu yana geçen beş yılda 7.8 milyar TL ticaret hacmine ulaştı. 2018'de hedefimiz 4.1’i yüzde 5 gibi bir seviyeye çıkarmak, ki bu da piyasada milyarlarca lira ticaret hacmi anlamına geliyor" dedi.

Türkiye’nin 2023 vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındıran, agresif bir hedefi olan ancak gelişmeye ve desteğe ihtiyacı olan bir yapıda olduğunu belirten Jo, “Ödeme sistemleri, teknoloji, lojistik sektöründe yapılması öngörülen ve planlamaya alınan düzenlemelerin yanı sıra hükümet desteğiyle Türkiye e-ticaret pastasından hak ettiği payı alacaktır. Türk KOBİ’lerinin dijitalleşmesi sektörü bir adım ileri götürecektir. Sektörün gelişmesi, daha ileriye taşınması adına n11.com olarak elimizi taşın altına koyarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin büyümesine imkân sağlayan e-ticaret, Türkiye’nin 2023 vizyonuna yaklaşmasında önemli bir rol oynayacaktır” dedi.