N11 mağaza girişi

N11.com internet sitesi ile birçok çeşitli ürün online olarak sipariş edilerek kapınıza kadar getiriliyor.

N11’de hangi ürünler bulunur?

N11.com’da giyim, aksesuar, elektroinik, ev, yaşam, anne bebek ürünleri, kozmetik, mücevher, spor malzemeleri, kitap, müzik, film, oyun, bilet, otomotiv gibi birçok çeşitli ürünler satılıyor.

N11’den nasıl sipariş verilir?

n11.com'a üye girişi yapıp Hesabım menüsündeki Mevcut Sipariş seçeneğine tıklayın. Mevcut Sipariş sayfasından tüm siparişlerinizi görebilir, kargo takibi yapabilir ve iptal, iade, değişim talebinizi iletebilmektesiniz.

N11’de iade etme imkanı var mıdır?

N11 MAĞAZA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

N11.com alışverişlerinde tutanak tutturarak ürünü teslim almadan görevliye kapıda iade edebilirsiniz. N11’den aldığınız ürünü iade edebilmeniz için sisteme üyeyseniz; Hesabım menüsündeki Mevcut Sipariş sayfasından ürünün yanında yer alan İade Et butonuna basarak talepte bulunarak iade gerçekleştirebilirsiniz.

N11 para iadesi kaç günde hesaba geçiyor?

N11 para iadesi bankaların farklı uygulamalarına göre , kredi kartlarına ve banka kartlarına yansıması ortalama 3 günlük bir süreyi bulabilir. İade edilen ürün bedeli, hesabınıza artı bakiye olarak yansımaktadır. Siparişle birlikte ödemesini yaptıysanız kargo ücreti de para iadesiyle birlikte yatmaktadır.

N11 kargo takip nasıl yapılır?

N11 alışverişinizin ardından ürününüz kargoya verildiğinde kargo bilgileri, e-posta adresinize ve faturadaki cep telefonu numaranıza SMS ile gönderilir. Hesabım menüsündeki Mevcut Sipariş sayfasından ürünün yanındaki Kargo Takip butonuna basarak veya kargo takip numarasının linkini tıklayarak siparişinizi takip edebilirsiniz.

N11’de kaç tl üzeri kargo bedava?

N11’de ayrı ayrı gönderimlerde her iki ürün toplam 10 TL + KDV, eğer birlikte gönderilirse 5,5 TL + KDV olmaktadır. Bu hizmet “Alıcı öder” ve “Şartlı Ödeme” durumundaki kargoları kapsar. Ücretsiz kargo tutarı, mağaza tarafından ödenmeye devam eder.

N11’e nasıl ulaşılır?

N11 sitesine ve müşteri hizmetlerine 0850 333 0011 numaralı iletişim numarasından ulaşabilirsiniz. Adresi ise, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. 4B Sarıyer / İSTANBUL 34396’dir.