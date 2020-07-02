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Dünya

Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci hayatını kaybetti

Myanmar'da yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelan sonucunda ilk belirlemelere göre 113 madenci hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:52:00 -
Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci hayatını kaybetti

Myanmar'da 'yeşim taşı' çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında 113 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda madencinin toprak altında olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki Hpakan bölgesinde, 'yeşim taşı' çıkarılan bir madende yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

113 madenci hayatını kaybetti

Yüzlerce madencinin toprak altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, şu ana kadar 113 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Aynı bölgede daha önce de yaşanmıştı

Hpakan'da yeşim taşı çıkarılan madende 2015 yılında meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla madenci yaşamını yitirmişti. Felaketin ardından maden yetkili yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar tüm aile üyelerini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

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