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Dünya Myanmar'da son 24 saatte düzenlenen protestolarda 23 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Myanmar'da son 24 saatte düzenlenen protestolarda 23 kişi yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı sayısının 247'ye yükseldiği, şimdiye kadar 2 bin 345 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 1994'ünün hala gözaltında tutulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:29:00 -
Myanmar'da son 24 saatte düzenlenen protestolarda 23 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda, son 24 saatte güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ve bugün Yangon, Aungpan, Thaketa, Bago ve Pakokku kentlerinde düzenlenen protestolarda, ordu birliklerinin kalabalığa gerçek mermi kullandığı bildirildi. 23 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda göstericinin yaralandığını kaydedildi.

Açıklamada, görgü tanıklarının doğruladığı toplam can kaybı sayısının 247'ye yükseldiği, şimdiye kadar 2 bin 345 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 1994'ünün hala gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Protestolarda, güvenlik güçlerinin şiddeti kınandı

Darbe karşıtı protestolar, bugün de ülkenin birçok bölgesinde devam etti.

Yangon ve Mandalay'daki protestolarda sağlık çalışanları öne çıkarken, Aungpan'da on binlerce kişi, dünkü protestolarda sivillerin öldürülmesine karşı güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda ise askerler, protestocuların evine girip özel eşyaları yağmalarken görüntülendi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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