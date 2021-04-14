  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam düşmanı Wilders kudurdu! Türkiye'den sert tepki!

İngiltere'de Coronavirus vaka ve ölü sayıları düşüyor

Sözde kadın hakkı savunucuları Halk Tv'de buluştu: Pes dedirten gerekçe ile annelere sağlanan pandemi kolaylığını hedef aldılar!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan koronavirüs çıkışı! 'Katil olursun'

Fransa’da 3 genç, belgeselleriyle Müslüman azınlıkların hikayelerine kapı aralıyor

Canikli’den CHP’ye sert tepki: 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede?

Avusturya İslam Cemaati kapatılan camiyi yeniden açacak

Şehitlerimizle dalga geçmişti: FETÖ'nün ateist yazarı mahkemede kıvırdı!

Bayraktar sert tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'
Dünya Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 714'e çıktı
Dünya

Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 714'e çıktı

Arakan Ordusu lideri Tun Myat Naing, Arakan eyaleti genelinde darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemleri yapılmasını istemediğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-04-14 06:52:00 -
Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 714'e çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 714'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 4 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 714 olarak güncellenirken, 3 bin 54 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Raporda, darbe karşıtı 717 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Arakan Ordusu lideri, protestoları istemediğini açıkladı

Öte yandan, Myanmar'ın Arakan eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Arakan Ordusunun lideri Tun Myat Naing, eyalet genelinde darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemleri yapılmasını istemediğini açıkladı.

Naing, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik silahlı şiddetine karşı çıkmasına rağmen, protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinin Arakan'ın özerklik haklarının genişletilmesi için yapılan çabaları tehlikeye atabileceğini belirtti.

Arakan Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu ve Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu ile birlikte 30 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak, protestocuların safına geçeceklerini duyurmuştu.

Silahlı gruplar, 2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı
Gündem

CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı

Seçimlerde ikinci sırada yer alarak ana muhalefet olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderlikte 4.'lüğe fırladı. İşte kamuoyu ile..
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
24 saat evli kaldı, ömür boyu nafaka ödeyecek!
Gündem

24 saat evli kaldı, ömür boyu nafaka ödeyecek!

Kastamonu'da 4 yıl önce evlendiği ve sadece 1 gün evli kalıp kendisini terk eden karısına her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen talih..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay